وزير الزراعة السوداني: بلادي قادرة على تحقيق الأمن الغذائي العربي

لم تؤثر الحرب الدائرة في السودان على تصريحات وزير الزراعة السوداني ، وثقته في قدرات السودان الزراعية، حيث شدد على أن بلاده قادرة على تحقيق الأمن الغذائي العربي.

وجاءت تصريحات وزير الزراعة والغابات السوداني أبوبكر عمر البشرى، في كلمته عبر الفيديو كونفرانس أثناء احتفال المنظمة العربية للتنمية الزراعية بيوم الزراعة العربي، بالقاهرة، تحت شــــعار ” معًا لبناء نظم زراعية غذائية عربية مرنة وقادرة على الصمود وتحقيق الأمن الغذائي”.

واستعرض الوزير السوداني الموارد طبيعية التي يتمتع بها السودان من أراض خصبة، وعدد من الأنهار والمياه الجوفية ومناخ متعدد يصلح لزراعة العديد من المحاصيل والحبوب ومؤهل لتأمين الغذاء، ويثمن ويؤكد على ضرورة العمل الزراعي التكاملي العربي المشترك لتحقيق الأمن الغذائي العربي.

وأعلن الوزير التزام بلاده بكل المبادرات وخاصة مبادرة النظم الغذائية، معترفًا بأن الحرب التي نشبت مؤخرا في السودان أثرت كثيرا على بعض المناطق الزراعية.

جدير بالذكر، أنه أصدر قائد الجيش السوداني، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، قرارًا وضع بموجبه الإشراف على عدد من الوزارات لقادة الجيش ونائبه الفريق مالك عقار.

بوابة فيتو