عادت الإعلامية ونجمة السوشيال ميديا الأولى بالسودان آلاء المبارك لخطف الأضواء على مواقع التواصل الاجتماعي ببلادها وذلك بعد ظهورها في مقطع فيديو تم تداوله حديثاً. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد ظهرت الحسناء الشهيرة باسم “لوشي” وهي تستعرض جمالها وشعرها الطويل في مقطع أثار اهتمام الجمهور. جمهور ومحبي نجمة سودانية 24 والمشهورين على مواقع التواصل الااجتماعي باسم “اللوايشة” طالبوا نجمتهم بتوخي الحذر خوفاً عليها من العين, وكتب أحدهم: (أعملي حسابك الحاقدات والحاسدات ما يدوك لينا عين). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. الحسناء السودانية “لوشي” تخطف الأضواء وتبهر المتابعين بعد ظهورها وهي تستعرض جمالها وشعرها الطويل واللوايشة يعلقون: (أعملي حسابك الحاقدات والحاسدات ما يدوك لينا عين) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.