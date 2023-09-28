تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان وعلى نطاق واسع عبر السوشيال ميديا مقطع فيديو حديث للفنان الشاب صلاح ولي.
وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد ظهر المطرب السوداني وهو يغني لعدد من المصريين والسودانيين داخل أحد ملاعب الخماسيات في مصر.
وتغنى ولي بالأغنية المصرية (بلدي يا بلدي) وسط تفاعل الجمهور المصري الحاضر, كما حرص المطرب على الغناء لسكان الشقق الذين تابعوه من على “البلكونات”.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. الفنان السوداني صلاح ولي يغني للمصريين ويطربهم من داخل ملعب خماسيات بالأغنية المصرية (بلدي يا بلدي) وينادي على سكان الشقق لمتابعته من على “البلكونات” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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