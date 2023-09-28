البرهان يلتقي رئيس المفوضية القومية للسلام

التقى رئيس مجلس السيادة الإنتقالي الفريق أول ركن #عبدالفتاح_البرهان اليوم، رئيس المفوضية القومية للسلام البروفيسور سليمان الدبيلو.

وأطلع رئيس المجلس خلال اللقاء على أداء المفوضية القومية للسلام خلال الفترة الماضية ، وخططها وبرامجها للمرحلة المقبلة .

كما تناول اللقاء الدور المهم الذي تضطلع به المفوضية القومية، بجانب بحث سبل تعزيز تعاون المفوضية مع الجهات الإقليمية ذات الصلة والمؤسسات الأخرى والوكالات الدولية المعنية بالسلام . إعلام مجلس_السيادة الانتقالي

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