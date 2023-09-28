وزير الداخلية المكلف: كل المطلوبين للعدالة تم حظرهم

أكد الفريق شرطة (حقوقي) خالد حسان محي الدين المدير العام لقوات الشرطة وزير الداخلية المكلف جاهزية قوات الشرطة للإضطلاع بدورها كاملاً في بسط الأمن وتحقيق الاستقرار بالبلاد من خلال الانتشار الواسع لقوات الشرطة.

وطمئن المواطنين بان الشرطة ظلت تعمل جنباً إلى جنب مع القوات المسلحة والقوات المساندة لها في معركة الكرامة ضد المليشيات المتمردة باستعادتها لانظمة بيانات السجل المدني والجوازات والمرور في معركة قادها نفر كريم من قوات الشرطة حفظت هوية البلاد، هذه البيانات التي تعتمد عليها الدولة في وضع استراتيجياتها بجانب خدماتها الجنائية بمحلية كرري فيما تعود خدمات الجوازات والسجل المدني والمرور بعد اكتمال العمل التقني فيها.

جاء ذلك لدى مخاطبته احتفالات شرطة ولاية البحرالأحمر بافتتاح عدد من اقسام الشرطة الجنائية والخدمية بولاية البحر الأحمر بحضور الأستاذ فتح الله الحاج أحمد والي ولاية البحر الأحمر المكلف وأعضاء هيئتي الإدارة والقيادة.

وأضاف أن مجتمع البحر الأحمر جسد مقولة (الأمن مسؤلية الجميع) من خلال مساهمته في إنشاء قسم شرطة حي المطار وقسم شرطة ديم عرب بجانب مساهمة شرطة الولاية ودعمها لإنشاء قسم حماية الأسرة والطفل وقسم ديم موسي ودور هيئة المؤاني البحرية في دعم هذه الاقسام تعزيزاً للعملية الأمنية.

وأعلن تكفل وزارة الداخلية ورئاسة قوات الشرطة بقيام مجمع خدمات الجمهور بالولاية حتى تكون كل خدمات الشرطة الجنائية والخدمية في بوابة واحدة تسهيلاً لمواطني الولاية، مجدداً تأكيداته بأن كل المطلوبين للعدالة تم حظرهم بجانب حقوق المواطنين التي نهبت من المركبات تم رصدها في أنظمة المرور بجانب المنهوبات من الأموال والمسروقات الاخرى.

من جانبه أشار اللواء شرطة د. نصرالدين محمد فضل المولي مدير شرطة ولاية البحرالاحمر إلىأهمية الأقسام الشرطية الجديدة وما تقدمه من خدمات شرطية متميزة لإنسان الولاية مضيفاً أن شرطة الولاية تعمل بتنسيق كبير مع لجنة أمن الولاية لإنفاذ كل الخطط المنعية والكشفية بجميع محليات الولاية، مشيداً بتجاوب واهتمام كل فعاليات المجتمع ودعمها للعملية الأمنية بالولاية بجانب جهود إدارات الشرطة بالولاية التي تعمل بتناغم كبير لبسط الأمن بالولاية.

كما افتتح المدير العام لقوات الشرطة وزير الداخلية المكلف رفقة والي الولاية وأعضاء هيئتي الإدارة والقيادة ، قسم شرطة حي المطار الذي تم تشييده بالجهد الشعبي لمواطني الحي، بجانب إفتتاح قسم حماية الأسرة والطفل الذي تم تشييده بواسطة المنظمة الإيطالية، قسم شرطة ديم موسي بدعم كامل من رئاسة الشرطة وقسم شرطة ديم عرب الذي تم تشييده بشراكة ضمت شرطة الولاية، هيئة المؤاني البحرية، المواطنين وكهرباء الولاية .