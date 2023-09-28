ضبط أسلحة ومخدرات ومسروقات بحلفا الجديدة

حققت شعبة الإستخبارات العسكرية بمنطقة حلفا الجديدة ونهر عطبرة بولاية كسلا بقيادة النقيب معاوية عثمان آدم قائد الشعبة انتصارا جديدا على قوى الخيانة الوطنية تزامنا مع احتفالات الأمة السودانية بالمولد النبوي النبوي الشريف. وتمكنت الشعبة باشراف قائد المنطقة العسكرية بحلفا الجديدة العقيد ركن مدثر حسن صالح من ضرب أوكار الجريمة وضبط عدد 6 بنادق كلاشنكوف وكمية من المخدرات والعثور على أجهزة وأدوات منزلية وإسبيرات منهوبة تم جلبها من الخرطوم إلى حلفا الجديدة بطريقة غير شرعية وإلقاء القبض على المتهمين. وأشاد قائد الفرقة الحادية عشرة مشاه خشم القربة اللواء ركن حسن أبو زيد حسن بالإنجاز الكبير والإحترافية ودقة التنقيذ مؤكدا يقظة القوات المسلحة وتصديها لكل من تسول له نفسه المساس بالوطن المواطنين. سونا

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