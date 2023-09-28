محلية سنجة تنظم حملة إصحاح بيئة بالحي الشمالي

نظمت محلية سنجة حملة كبرى لإصحاح البيئة بالحي الشمالي بمدينة سنجة بحضور مدير آلية نظافة سنجة عبدالله عبدالرحمن وإدارة الخدمات الصحية وبمشاركة مجتمعية من قبل لجنة الحي والمواطنين. وقال الأستاذ عبدالعظيم علي آدم نائب المدير التنفيذي للمحلية إن الحمله تأتي ضمن خطة المحلية لتغطية كافة أحياء مدينة سنجة بحملات النظافة وإصحاح البيئة والردميات وإزالة النفايات وفتح المصارف وإزالة المخالفات الصحية والهندسية. وأشاد بمستوى التنسيق من قبل لجان الخدمات بالأحياء والتجاوب المجتمعي من قبل المواطنين، وقال إن المحلية لن تتوقف في توفير الدعم والآليات المطلوبة لتنفيذ الحملات داخل الأحياء، محيياً لجنة ومواطني الحي الشمالي للمشاركة الشعبية الفعالة لانجاح الحملة. وقال مدير آلية النظافة إن الآلية تقوم بجهود مقدرة تجاه تنظيم حملات إصحاح البيئة بالتنسيق مع المحلية ولجان الخدمات حسب الجدول المتفق عليه لنظافة كافة أحياء المدينة. ونادى بضرورة إبراز الدور المجتمعي في كيفية التخلص السليم من النفايات وعدم تراكمها لزيادة توالد الذباب والحشرات الذي يؤدي إلى ارتفاع نسبة الأمراض وتردي البيئة، وشدد عبدالله على أهمية رفع الوعي وسط المجتمع بمخاطر النفايات والاسراع في التنسيق مع المحليه للتخلص السليم منها. سونا

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