اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال تعقد اجتماعاً اسفيرياً

عقدت اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب إجتماعا مهما برئاسة السيدة وكيل وزارة العدل رئيس اللجنة الوطنية مولانا هويدا علي عوض الكريم وبحضور أعضاء اللجنة. وناقش الإجتماع العديد من المواضيع الهامة التي تتوافق مع التحديات الحالية التي تواجه البلاد وكيفية مواجهتها من خلال خطة طارئة محددة سيتم تنفيذها مباشرة. سونا

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