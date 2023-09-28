رئيس مجلس السيادة يلتقي وزير الإتصالات والتحول الرقمي المكلف

برج الاتصالات - الخرطوم إلتقى رئيس مجلس السيادة الإنتقالى الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، اليوم وزير الإتصالات والتحول الرقمي المكلف الأستاذ عادل حسن. وقدم وزير الإتصالات تنويراً لرئيس مجلس السيادة حول خطط وبرامج الوزارة لتوسيع وتحسين خدمات الإتصالات وترقية وتطوير القطاع والتحول الرقمي في البلاد. وأمن اللقاء على ضرورة تطوير قطاع الإتصالات لمواكبة التطورات المتسارعة في تكنولوجيا الإتصالات والمعلومات. وأكد وزير الإتصالات ان الوزارة، بقطاعاتها المختلفة، تعمل بجهد متواصل في هذه الظروف الاستثنائية لتقديم خدمات متعددة في الاتصالات . سونا

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