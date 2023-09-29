منى زكي تحسم موقفها من المشاركة في الماراثون الرمضاني القادم

حسمت الفنانة منى زكي، مشاركتها في الماراثون الرمضاني المقبل 2024، وذلك بعدما حققت نجاحًا كبيرًا على الصعيد المصري والعربي في الموسم الماضي 2023 بـ مسلسل تحت الوصاية.

وأكدت منى زكي في تصريح خاص لـ القاهرة 24، أنها حسمت مشاركتها في الماراثون الرمضاني المقبل 2024، مشيرة إلى أنها لن تشارك في السباق الرمضاني المقبل 2024، قائلة: أنا مش في رمضان الجاي.

وحققت الفنانة منى زكي في موسم رمضان 2023 نجاحًا كبيرًا بـ مسلسل تحت الوصاية بالرغم من عرضه في النصف الثاني من رمضان، وشارك في العمل مجموعة من الفنانين، أبرزهم: أحمد خالد صالح، دياب، ثراء جبيل، الطفل عمر الشريف، مها نصار، جميل برسوم، محمد عبد العظيم، علي الطيب، وغيرهم، والعمل من تأليف شريف دياب، ومن إخراج محمد شاكر خضير.

القاهرة 24