تنفيذي محلية السلام يقف على تدريب المستنفرين بمعسكر مدينة النعيم

أشاد الأستاذ الزين فضل المولي الزين المدير التنفيذي لمحلية السلام بولاية النيل الأبيض رئيس اللجنة العليا للتعبئة والاستنفار بالمحلية، أشاد بالتجاوب الكبير لمواطني المحلية واستجابتهم لنداء القائد العام للقوات المسلحة ووقوفهم سندا للقوات المسلحة في معركة الكرامة. وقال إن معسكرات المستنفرين بمحلية السلام تعتبر إضافة حقيقية للقوات المسلحة وتسهم في بسط الأمن والاستقرار بالمناطق الحدودية مع دولة جنوب السودان. جاء ذلك لدى زيارته التفقديه عصر أمس لمعسكرات المستنفرين بحاضرة المحلية مدينة النعيم، بحضور قادة الأجهزة الأمنية والشرطية بالمحلية، للوقوف على مستوى التدريب والتأهيل للمستنفرين. وأشار المدير التنفيذي لمحلية السلام لتقدم القوات المسلحة وانتصاراتها على كافة المواقع والجبهات ضد المليشيات المتمردة. وأعلن عن إلتزامهم بتسخير كافة الإمكانيات المحلية لتهيئة معسكرات المستنفرين لحماية مكتسبات الوطن. سونا

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