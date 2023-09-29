إكتمال العناية القلبية بمستشفى الشرطة عطبرة

أعلن العميد شرطة طبيب الوليد محجوب مدير مستشفى الشرطة عطبرة أعلن عن إكتمال قسم العناية القلبية بالمستشفى الجديد، مشيراً إلى اكتمال استلام وتركيب أجهزة المراقبة القلبية. وأوضح الوليد محجوب بأن الخطوة تأتي بعد إكتمال العناية المركزة الوسيطة تأكيداً للتطور الذي تشهده الخدمات الطبية الشرطية بنهر النيل ما جعل منها بمستشفياتها الثلاث قبلة علاجية للجميع من داخل وخارج الولاية. سونا

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