شاهد بالفيديو.. يوتيوبر مصري شهير يسخر من الناشط السوداني منذر محمد ويزعم أنه نجل الفنانة هدى عربي

خصص اليوتيوبر المصري الشهير أحمد صالح “تايسون”, إحدى حلقات برنامج “قهوة أسوان” الذي يبثه على صفحته المتابعة عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك للرد على الناشط السوداني منذر محمد. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فإن الناشط السوداني كان قد سخر من بعض المصريين خلال مقطع فيديو قام بنشره وتم تداوله على نطاق واسع. وزعم اليوتيوبر المصري خلال رده أن منذر هو نجل الفنانة هدى عربي واستنتج ذلك بعد ظهور عدد من المقاطع التي ظهر من خلالها الناشط السوداني مع المطربة الشهيرة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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