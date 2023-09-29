تعرض حارس مرمى نادي المريخ والمنتخب الوطني السوداني السابق أكرم الهادي سليم لإصابة في رجله خلال اشتباكات بين الجيش والدعم السريع. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فإن الحارس الدولي كان قد انضم للقوات المسلحة مقاتلاً في الصفوف الأمامية مع جنود الجيش. وانهالت الدعوات والإشادات على الحارس الملقب بجبل الجليد من قبل الجمهور السوداني الذي أشاد بوطنيته وتضحياته وتمنى له المتابعون عاجل الشفاء. ياسين الشيخ (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصورة.. إصابة حارس مرمى المريخ والمنتخب الوطني السوداني أكرم الهادي بطلق ناري بعد انضمامه للقتال مع الجيش في حربه ضد الدعم السريع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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