نهر النيل: حملات لمكافحة الملاريا ونواقل الامراض بكل محليات الولاية

كشف الأستاذ علاء الدين أحمد الخضر، مدير مكافحة الملاريا ونواقل الأمراض بوزارة الصحة ولاية نهر النيل، عن حملات مكافحة نواقل الأمراض ومكافحة الأطوار الأولية والأطوار الطائرة. وقال الخضر إن الحملات التي تنتظم محليات الولاية السبع خلال هذه الفترة تتم بدعم من منظمة الصحة العالمية وإشراف وزارة الصحة الولائية، مشيراً إلى أنها تشمل جميع الأطوار الأولية والطائرة بالإضافة إلى التفتيش المنزلي، موضحاً أن الحملات سبقتها أعمال صيانة طلمبات الرش بكل المحليات، مؤكداً على إستمرار الحملات لمدة زمنية تصل إلى خمسة عشر يوماً. وناشد مدير مكافحة الملاريا ونواقل الأمراض جميع مواطني الولاية بضرورة التعاون التام مع الأتيام العاملة للقضاء على نواقل الأمراض وتلافي المشكلات الصحية الناجمة عن ذلك. سونا

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