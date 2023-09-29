وزيرة التربية بالنيل الأزرق تنفي تحديد موعد لإنطلاقة العام الدراسي

نفت الأستاذة إشراقة أحمد خميس وزير التربية والتعليم بإقليم النيل الأزرق تحديد وزارتها لاي موعد لإنطلاقة العام الدراسي الجديد.

وقالت اشراقة في تصريح لسونا لا يمكن تحديد موعد لإنطلاقة العام الدراسي الجديد قبل إنعقاد إمتحانات الشهادة السودانية، موضحة أن تحديد موعد إنطلاقة العام الدراسي يتم بإخطار من وزارة التربية والتعليم الإتحادية.

وأوضحت أن وزارتها تتحسب لأى طارئ خاص بتحديد موعد لإعلان إمتحانات الشهادة السودانية لافتة إلى أن الإستقرار الذي يشهده إقليم النيل الأزرق أسهم بصورة فاعلة في إستقرار العام الدراسي والتحصيل الاكاديمي بالاقليم.