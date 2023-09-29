المنظمة العربية للتنمية الزراعية تختتم دورة الحجر الزراعي والآفات بمدني

ثمن المهندس عبد المنعم حسن خليفة المدير العام لوزارة الإنتاج والموارد الإقتصادية بولاية الجزيرة الوزير المكلف، لدى مخاطبته صباح اليوم بقاعة إدارة المياة بمدني ختام فعاليات الدورة التدريبية التي نظمتها المنظمة العربية للتنمية الزراعية حول الحجر الزراعي والآفات العابرة للحدود وإستمرت 5 أيام، الأدوار التي ظلت تضطلع بها المنظمة في لتطوير الإنتاج الزراعي في السودان لتحقيق الأمن الغذائي للعالم العربي.

وعدد خليفة القضايا التي تناولتها الدورة في مجال الحجر الزراعي ومحاربة الآفات والتي إعتبرها من أساسيات العملية الإنتاجية وحماية المحاصيل وتوفير الأمن الغذائي السليم، خاصة في ظل الظروف التي تشهدها البلاد في الوقت الحالي وتعطل عدد من الموانيء الجافة بالخرطوم الشئ الذي جعل الميناء الجاف بمدني بديلاً يعتمد علية في قضايا الحجر الزراعي ومحاربة الآفات العابرة للحدود، داعياً المتدربين والمتدربات إلى نشر الأفكار والمعارف التي إكتسبوها خلال الدورة علي المهتمين بالشأن الزراعي.

من جانبه إستعرض بروفيسور حسان كنان الخبير بالمنظمة أهداف الدورة والتي جاءت متسقة مع الشعار الذي رفعته المنظمة في إحتفالاتها لهذا العام (معاً لبناء نظم زراعية غذائية عربية مرنة وقادرة علي الصمود وتحقيق الأمن الغذائي)، مؤكداً أن الدورة ضمت معظم قطاعات الإنتاج الزراعي والحيواني والجهات ذات الصلة، شاكراً حكومة ولاية الجزيرة ووزارة الإنتاج على تعاونهم مع المنظمة في سبيل تحقيق اهدافها.