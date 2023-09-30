السيادي ينفي زعم موقع سودان تربيون لقاء البرهان بقيادات إسلامية

نفى المكتب الإعلامي بمجلس السيادة ما أورده موقع سودان تربيون حول لقاء رئيس المجلس مع قيادات إسلامية ببورتسودان. وقال المكتب الإعلامي لمجلس السيادة إن ما نشره الموقع عار من الصحة تماماً، ويفتقد للمهنية والمصداقية. وأوضح المكتب الإعلامي أن موقع سودان تربيون درج مراراً على نشر الأكاذيب وتغبيش الحقائق لخدمة أهداف ومرامي مغرضة تستهدف قيادة الدولة، مشيراً إلى الخبر الذي كان قد نشره إبان زيارة البرهان لإريتريا والذي زعم فيه أن رئيس المجلس إلتقى عبدالعزيز الحلو وهو ما لم يحدث مطلقاً. علماً بأن كل مقابلات وإجتماعات رئيس السيادي تتم بصورة علنية. وأضاف المكتب أن موقع سودان تربيون إستمرأ إطلاق الشائعات والأكاذيب حول أنشطة وبرامج رئيس المجلس، مما يستلزم مساءلته قانونياً وفقاً لقانون جرائم المعلوماتية والنشر الكاذب حتى يكون عظة وعبرة لكل من تسول له نفسه نشر الشائعات وتزييف وتلوين الحقائق. وكالة السودان للأنباء – سونا

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