لاعب ليفربول: كلوب يريد غرس شيء بداخلي..!

اعترف لاعب ليفربول رايان جرافنبيرش، بأنه ما زال أمامه الكثير ليتعلمه عن أسلوب لعب الفريق الإنجليزي.وانضم لاعب الوسط الهولندي إلى الريدز قادمًا من بايرن ميونخ في اليوم الأخير من فترة الانتقالات الصيفية، وهذا يعني أنه غاب عن الموسم التحضيري مع المدرب يورجن كلوب.

ونتيجة لذلك، فقد اقتصرت مشاركاته حتى لآن على 14 دقيقة في الدوري الإنجليزي، وتألق كأساسي ضد لاسك في الدوري الأوروبي وليستر سيتي في كأس الرابطة.وقال جرافنبيرش في تصريحات لموقع ليفربول: “كل شيء يجري بشكل جيد. سعيد جدًا بوجودي هنا وقد مر شهر بالفعل، إنه شعور رائع. أنا سعيد جدا لوجودي هنا. لأكون صادقًا، الفريق جيد جدًا ويرحب اللاعبون بي ترحيبًا حارًا”.

وأضاف: “عندما أحتاج إلى شيء ما، يمكنني أن أطلب منهم وسيساعدوني. بالطبع يجب أن أتعلم قليلا النظام من المدرب وما يريده مني، لكن عندما أنظر إلى المباريات التي شاركت فيها، أعتقد أن الأمور سارت على ما يرام”.

وأجاب جرافنبيرش عندما سئل عن جدول أعماله اليومي: “مع المدربين، إنهم يعملون معي على الضغط العالي، أعتقد أن الضغط المضاد هو الشيء الذي يريد (المدرب) غرسه بداخلي”.

وختم: “يشرح ليندرز (المدرب المساعد) الكثير لي، أيضًا قبل المباريات وفي الاستراحة. يعجبني ذلك. لأنه يتحدث أيضًا اللغة الهولندية”.

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