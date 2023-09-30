موعد ومكان قرعة مجموعات دوري الأبطال والكونفيدرالية – افريقيا

كشف مصدر مسؤول داخل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، اليوم الجمعة، موعد ومكان قرعة دور المجموعات ببطولتي دوري الأبطال والكونفيدرالية.

وقال المصدر في تصريحات لكووورة، إنه تم الاستقرار على إجراء القرعة يوم 6 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، في جوهانسبرج عاصمة جنوب إفريقيا.

ويشهد الموسم الحالي على الصعيد الإفريقي، انطلاق بطولة دوري السوبر “السوبر ليج” لأول مرة بمشاركة 8 فرق، حيث تقام البطولة بنظام الذهاب والإياب من ربع النهائي للنهائي، حيث تبدأ منافساتها يوم 20 أكتوبر/تشرين الأول وتنتهي 11 نوفمبر/تشرين الثاني.

وعقد المكتب التنفيذي للكاف اجتماعا يوم 27 سبتمبر/أيلول الماضي في القاهرة، شهد الإعلان عن إقامة كأس الأمم الإفريقية 2025 في المغرب، بينما تقام نسخة 2027 في 3 دول، وهي: كينيا وأوغندا وتنزانيا.

وتعد هذه أول مرة في التاريخ تقام بها أمم إفريقيا بالمشاركة في 3 دول.

كووورة