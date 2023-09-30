طلاب جامعة القاهرة بالزي الفرعوني في أول أيام العام الدراس الجديد – صور

تعددت الأنشطة الطلابية بجامعة القاهرة ، منذ صباح اليوم و ذلك لاستقبال الطلاب والاحتفال ببدء العام الدراسى الجديد 2023-2024 .

ومن ضمن الفاعليات ، قام عدد من الطلاب بارتداء الزى الفرعوني ضمن أنشطة مركز إحياء الفنون التراثية.

وكان الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة قد أكد أنه تم الإنتهاء من كافة الترتيبات الخاصة بانتظام الدراسة والعملية التعليمية في العام الجامعي الجديد، والتي تشمل انتهاء أعمال الصيانة للمباني والمنشآت ومنظومة الكهرباء والصرف الصحي والحريق، وتجهيز المدرجات وقاعات المحاضرات والمعامل والمكتبات والعيادات الطبية بالكليات، ومتابعة النظافة الدورية داخل الحرم الجامعي، ووضع اللوحات الإرشادية، إلى جانب التنبيه بضرورة الالتزام الصارم بأعمال التأمين والحماية للحرم الجامعي وكافة منشآت الجامعة ومرافقها مع بدء الدراسة.

‎وأكد الدكتور محمد الخشت، انتهاء توزيع المحاضرات وإعلان الجداول لكل الفرق الدراسية، وتوزيع الطلاب على الأقسام والشعب الدراسية، وتوفير كافة عناصر الجودة التي تتطلبها العملية التعليمية من وسائل تعليم لبدء الدراسة وانتظامها من اليوم الأول، واستخراج البطاقات الجامعية.

‎وأشار رئيس جامعة القاهرة، إلى انتظام إجراءات الكشف الطبي بمستشفى الطلبة للطلاب الجدد بكل هدوء ونجاح، إلى جانب استعداد المدن الجامعية على أفضل وجه وبكامل طاقتها لاستقبال وتسكين 14 ألف طالبًا وفقًا لجدول زمني محدد.

صدى البلد