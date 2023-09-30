كاتب: بكره حيقول صلاح نمر حرق برج شركة النيل وجلحة جا مع بعثة المريخ من ليبيا والبرازيلي ابو دقن دا الجوفاني

تعليقاً على تصريح نادي المريخ السوداني السابق، رد الكاتب محمد حامد جمعة بتعليق ساخر. وكان رئيس نادي المريخ السابق ادم سوداكال قال: المليشيا المحلولة قامت بإدخال طائرات مسيرة ومعدات عسكرية عند إدخالها لبعض المعدات مثل النجيل والكراسي. وعلق محمد حامد جمعة قائلاً: … دا الصيد في الطين . بكره حيقول صلاح نمر حرق برج شركة النيل وجلحة جا مع بعثة المريخ من ليبيا والبرازيلي ابو دقن دا الجوفاني. الكاتب الصحفي/ محمد حامد جمعة

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