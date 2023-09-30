شرق دارفور تشرع في نظافة مكب النفايات بمستشفى الضعين

شرعت اليوم إدارة صحة البيئة بوزارة الصحة والتنمية الاجتماعية ولاية شرق دارفور بتنسيق وتعاون مع صحة محلية الضعين وإدارة مستشفى الضعين التعليمي وبدعم من منظمة الرؤية العالمية شرعت في عملية الاصحاح داخل مستشفى الضعين بنظافة مكب النفايات الطبية بالمستشفي.
وخلال ذلك قالت مدير إدارة صحة البيئة الأستاذة سناء محمد برشم عن أهمية عملية الاصحاح البيئي داخل مستشفى الضعين التعليمي وازالة تكدس الكميات الكبيرة المتراكمة من النفايات الطبية بالمستشفى مناشدة برشم المدير الإداري لمستشفى الضعين بضرورة وجود رؤية واضحة لعملية التخلص من النفايات الطبية بصورة دائمة حتى لا تصبح لها اضرار بيئية مسببة لأمراض اخرى لها علاقة بالنفايات.
ومن جهته أشار الأستاذ جابر الفاضل مدير صحة محلية الضعين انهم ساعين بكل مجهوداتهم لعملية الاصحاح بتوفير وابور تركتر لنقل النفايات الطبية والاوساخ من داخل المستشفى بصورة دورية وعلى الإدارة ان توفر الوقود حتى تكتمل عملية الاصحاح البيئي داخل المستشفى.
وفي ذات الصعيد اوضح المدير الإداري للمستشفى الاستاذ ابراهيم العريس ان هذا المكب للنفايات داخل المستشفى أصبح الهم الأكبر للتراكم الكبير من النفايات الطبية والاوساخ وعدم التخلص منها ونقلها بالصورة الدورية نسبة لتعطل عربة نقل الأوساخ من زمن طويل وعدم وجود المحرقة الطبية بالمستشفى وبهذا أصبح هنالك مكب بالمشفى ومكان لتراكم النفايات بصورة كبيرة.
كما أشار انه ساع بكل مجهوداته وعلاقاته الشخصية حتى تكتمل صيانة عربة نقل النفايات من داخل المستشفى وتكون عملية الاصحاح بصورة مكتملة .
كما شكر سعادته التعاون الكبير الذي وجده من ادارة صحة البيئة بالوزارة والدعم الكبير الذي قامت به منظمة الرؤية العالمية والمساهمه بآلايات من لودر و قلاب لعملية النظافة والنقل للنفايات من داخل مستشفى الضعين التعليمي حتى أصبحت البيئة نظيفة، مضيفا من بعد هذه النظافة يقع الدور على إدارة المستشفى في كيفية الاستمرارية في نقل النفايات وعدم تراكمها داخل المستشفى.
سونا
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