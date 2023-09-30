وزارة الصحة بسنار تواصل عمليات التطعيم الروتيني رغم الظروف الحالية

واصلت وزارة الصحة بولاية سنار عمليات التطعيم الروتيني بجميع مراكز التطعيم الثابته والفرعية والجوالة بجميع محليات الولاية رغم التحديات وهطول الامطار خاصة بمحلية الدالي والمزموم وشرق سنار والدندر وكل محليات الولاية السبعة. واشاد الأستاذ غازي احمد حسن الجراي مدير التحصين الموسع بوزارة الصحة بالفريق الجوال بمحلية الدالي والذي ظل يعمل رغم هطول الأمطار بكثافه عالية مؤكدا ان التطعيم الروتيني يشمل الاطفال العائدين من الخرطوم بسبب الحرب لافتا الى ان إدارة التحصين حريصة للوصول لأي طفل بالولاية وفي كل الظروف. وقال في تصريح (لسونا) ان التنسيق متواصل مع البرنامج القومي للتحصين عبر الرعاية الصحية الأساسية، مشيرا إلى ان لقاحات التطعيم الروتيني متوفرة بالولاية تماما. كما بشر بقدوم دعم كبير لدعم انشطة برنامج التحصين يشمل محارق طبية وعربات ترحيل مبردة ومعدات حفظ لقاحات ووحدات طاقة شمسية متكاملة ومعدات اخرى ذات أهمية في طريقها للولاية، لافتا إلى أن ولاية سنار اصبحت مركزا لإمداد التخزين الجاف لكل ولايات السودان. سونا

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