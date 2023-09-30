حكومة سنار تسلم مدرسة سنار الفنية النسوية اجلاس مدرسي

سلم امين عام حكومة ولاية سنار الاستاذ عبدالعظيم احمد علي ابوضراع، مدرسة سنار الفنية النسوية الجديدة التي تم افتتاحها مؤخرا سلمها اجلاس مدرسي للطلاب مقدم من أمانة ديوان الزكاة ولاية سنار بحضور المدير التنفيذي لمحلية سنار الاستاذ عبدالله عطا المنان.

وقال امين عام حكومة سنار ان التعليم الفني النسوي يمثل نقلة كبيرة للمرأة من خلال رفع قدراتها ومهاراتها في المجال الفني بالانتاج لتساهم في دعم الاقتصاد القومي وقال اننا نأمل ان تشمل تجربة المدارس الفنية النسوية كل محليات الولاية.

ونوه امين عام حكومة سنار الى ضرورة تكامل الادوار بين الجهاز التنفيذي والجهد الشعبي للدفع بالعملية التعليمية.

كما ناشد التجار والمزارعين والحرفيين والعمال بسنار لتقديم الدعم المادي لهذه المدرسة التي سيكون لها دورا كبيرا في نهضة المرأة بمحلية سنار.