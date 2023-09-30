دورة تدريبية لمدربي المجتمعات الريفية بمحلية الدندر

شهدت محلية الدندر اليوم انطلاقة الدورة التدريبية لمدربي المجتمعات الريفيه والذي نفذه مشروع برنامج الموارد الطبيعيه المستدامه وسبل كسب العيش في منهج الادخار والتسليف والتي جاءت تحت شعار “من اجل بناء القدرات الاستثمارية المستدامة “. و خاطبت الاستاذة مني محمد احمد ضابط تنمية المجتمع والنوع الاجتماعي انطلاقة افتتاحية الدورة والتي تناولت اهداف ومرامي الدورة واكدت ان مثل هذه الدورات تسهم في بناء القدرات لانجاح المشروعات والقدرة على الصمود . واشارت إلى ان التمويل الاصغر يعد المخرج الوحيد ومن البرامج الطموحه للمرأة الريفية بعد النجاحات النوعية التي تحققت في مجال الزراعه والنقله النوعية من التحول من الزراعة التقليدية للزراعة الحديثة وذلك باتباع الحزم التقنيه والارشاد الزراعي مما أدى لارتفاع الانتاج والانتاجيه لمحصولي الذره والسمسم وادخال محاصيل بديله ذات العائد المجزي اضافة إلى تربية الحيوان وتسويقه إلى جانب المحصولات الأخرى فضلا عن تغيير البيئه للمرأة الريفية. واشادت بنوافذ التمويل الحكومي والخاص وذلك ضمن مشاريع رفع المعاناة وثمنت مبادرة البنك الزراعي السوداني للتمويل الاصغر (ابسمي) والتي انعكست ايجابا على حركة المجتمع الريفي ومشاريع الإيفاد المتمثله في برنامج تطوير الزراعه والتسويق المتكامل ومشروع دعم صغار المنتجين بالقطاع المطري التقليدي ايفاد لمشاريع البعد الاجتماعي للحد من وطاة الفقر. وتجدر الاشارة الى ان الدورة تستمر لمدة ثلاثه ايام. سونا

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