البرهان: قوات الشرطة تقاتل الى جانب القوات المسلحة في كافة المواقع

اكد الفريق أول ركن/ عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الإنتقالي القائد العام للقوات المسلحة أن قوات الشرطة تقاتل إلى جانب القوات المسلحة ضد من يريدون إبتلاع الدولة السودانية وتحييدها لمصالحهم الخاصة.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي إنعقد بمقر سلاح المدفعية عطبرة وضم كافة أعضاء حكومة الولاية على رأسها د/ محمد البدوي عبدالماجد والى الولاية وأعضاء اللجنة الأمنية وطيف واسع من قيادات العمل التنفيذي والمراة والإعلاميين.

واستمع سيادته خلال اللقاء إلى مداخلات تنويرية مقتضبة من وزراء البنى التحتية والرعاية الأجتماعية والمالية والزراعة لخصت الأوضاع بالولاية تحت وطأة الحرب وكارثة السيول والفيضانات والإجراءات التي إتخذتها حكومة الولاية لمقابلة التحديات الراهنة والخطط التي تعمل على تنفيذها.

وحيا القائد العام في كلمته لحمة وتماسك الشعب السوداني ووقفته الصلبة خلف قواته المسلحة التي أكد على إستقلاليتها وعدم خضوعها لأية إملاءات من أي جهة كانت وأنها لا تضع نصب أعينها إلا الدفاع عن السودان وشعبه وسيادته ومقدراته