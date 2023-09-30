لامس مناطق حساسة.. فعل فاضح لعاطل بعد صلاة الجمعة

تباشر النيابة العامة في الجيزة، التحقيقات مع عاطل لقيامه بملامسة أجساد سيدتين في وسط الشارع بمنطقة كعابيش في الهرم غرب الجيزة، حيث قررت حبس المتهم على ذمة التحقيقات التي تجرى معه.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية امن الجيزة، بإشراف اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، ألقت القبض على عاطل لقيامه بملامسة أجساد سيدتين أثناء سيرهم في منطقة كعابيش في الهرم غرب الجيزة، حيث تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا أفاد بقيام عاطل بالإعتداء على سيدتين في وسط الشارع بمنطقة كعابيش في الهرم، وتمكن الأهالي من ضبطه والإمساك به وتسليمه للشرطة.

وتبين من التحريات التي باشرها اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أنه أثناء سير السيدتين في منطقة كعابيش في الهرم غرب الجيزة، قام المتهم بملامسة أجزاء حساسة من أجسادهما فقامت السيدات بالإستغاثة بالمارة، وتمكنت الأهالي من ضبطه وتسليمه للشرطة.

وشرحت التحريات التي أجريت بإشراف اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية في الجيزة، أنه أثناء سير السيدات عقب انتهاء صلاة الجمعة في منطقة كعابيش في الهرم، كان المتهم يسير خلفهم وقام بملامسة مناطق حساسة من أجسادهم فقاموا بالإستغاثة بالمارة وتمكنوا من ضبطه.

وقررت السيدتان أمام أجهزة أمن الجيزة، أنهما أثناء سيرهما في أحد الشوارع بمنطقة كعابيش في الهرم غرب الجيزة، قام المتهم بالإقتراب إليهم من الخلف وملامسة مناطق حساسة ووقف أمامهما وأثناء ذلك قاموا بالإستغاثة بالأهالي الذين تمكنوا من ضبط المتهم.

صدى البلد