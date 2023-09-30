ألحق وولفرهامبتون الخسارة الأولى بضيفه مانشستر سيتي (2-1) مساء السبت، ضمن الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز. وأحرز ثنائية وولفرهامبتون كل من مدافع السيتي روبن دياز (13 بالخطأ في مرماه) وهوانج هي تشان (66)، فيما أحرز جوليان ألفاريز هدف السيتي الوحيد (58). وتجمد رصيد مانشستر سيتي عند 18 نقطة، وباتت صدارته مهددة من قبل ليفربول (16) الذي يواجه توتنهام لاحقا، فيما ارتفع رصيد وولفرهامبتون إلى 7 نقاط. كووورة

كانت هذه تفاصيل خبر الهزيمة الأولى.. مانشستر سيتي يسقط في معقل الذئاب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.