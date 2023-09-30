كريستال بالاس يفاجئ مانشستر يونايتد في عقر داره

تغلب كريستال بالاس على مانشستر يونايتد بنتيجة (1-0)، مساء اليوم السبت على ملعب أولد ترافورد، ضمن الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل يواكيم أندرسن هدف المباراة الوحيد في الدقيقة (25) ليرفع بالاس رصيده إلى 11 نقطة بالمركز التاسع، بينما تجمد رصيد اليونايتد عند 9 نقاط في المركز العاشر.

واستمرت محاولات اليونايتد للتعديل بتسديدة من كاسيميرو من داخل المنطقة مرت إلى جوار القائم، لينتهي اللقاء بفوز كريستال بالاس (1-0).

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