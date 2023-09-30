آرسنال يمزق شباك بورنموث برباعية

تغلب آرسنال على بورنموث (4-0)، مساء اليوم السبت، ضمن الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشهدت أيضا هذه الجولة فوز نيوكاسل على بيرنلي (2-0)، ووست هام على شيفيلد يونايتد (2-0)، ولوتون تاون على إيفرتون (2-1).

وسجل أهداف آرسنال، بوكايو ساكا في الدقيقة 17 ومارتن أوديجارد في الدقيقة 44 من ركلة جزاء وكاي هافيرتز في الدقيقة 53 من ركلة جزاء وبنجامين وايت في الدقيقة 90+3.

ورفع آرسنال رصيده إلى 17 نقطة في المركز الثاني، وتوقف رصيد بورنموث عند 3 نقاط في المركز الثامن عشر.

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