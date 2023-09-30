مازيمبي يعود إلى مجموعات دوري الأبطال

تأهل مازيمبي الكونغولي إلى مرحلة المجموعات بدوري أبطال أفريقيا بعد فوزه على ضيفه نياسا بيج بولتس “بطل مالاوي” بنتيجة (4-0)، اليوم السبت، في إياب دور ال32.

وكرر مازيمبي تفوقه على بطل مالاوي بعد فوزه بنتيجة (1-0) في لقاء الذهاب.سجل رباعية مازيمبي كيفين مونديكو في الدقيقة 5 وجلودي ليكونزا في الدقيقة 12 وشيخ فوفانا في الدقيقة 20 وميرسي نجيمبي في الدقيقة 40.وصعد مازيمبي إلى مرحلة المجموعات بعد غياب موسمين ودع خلالها البطولة من الدور التمهيدي.

ويستعد مازيمبي لمواجهة الترجي التونسي في الدوري الأفريقي البطولة المستحدثة هذا الموسم خلال الشهر المقبل.

وأصبح مازيمبي رابع الفرق المتأهلة إلى مرحلة المجموعات بعد الأهلي وبيراميدز وجوانينج جالاكسي البوتسواني.

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