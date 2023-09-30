ختام فعاليات مخيم معالجة القراءة والكتابة ببربر

شهد الأستاذ الهادي العقيد محمد خالد، مدير الإدارة العامة للتعليم الأساسي بولاية نهر النيل، رئيس اللجنة العليا لمسار تاج الحافظين بالولاية بمدرسة الضيقة الابتدائية بوحدة الباوقة بمحلية بربر ختام فعاليات مخيم القراءة والكتابة من كتاب الخبرات على طريقة نور البيان وذلك بحضور عددٍ من قيادات التعليم بالولاية، ومحلية بربر.

وأوضح الأستاذ الهادي العقيد، رئيس اللجنة العليا لمسار تاج الحافظين بولاية نهر النيل أن الهدف من الزيارة لوحدة الباوقة هو التبشير والتبصير بمسار تاج الحافظين، والوقوف ميدانياً على نماذج للبرنامج في جانب معالجة القراءة والكتابة.

ووصف الأستاذ العقيد برنامج مسار تاج الحافظين بالعمل المرتب والذي يعين الأسر على التربية الصحيحة للأبناء . وبشّر بتعميم تجربة نور البيان على جميع مدارس الولاية وذلك من خلال عقد دورات تدريبية للمعلمين على مستوى محليات الولاية.

وعبّر الأستاذ عبد الواحد الفكي، مدير إدارة التعليم الديني بولاية نهر النيل، عن سعادته بتجربة مسار تاج الحافظين وطريقة نور البيان واصفاً البرنامج بالإستباقي لتعليم الأبناء الكتابة والقراءة في فترة زمنية وجيزة وقال إن هذه التجربة وضعتهم أمام تحدٍ كبير لتعميم البرنامج ليشمل كل مدارس الولاية، وشكر القائمين على البرنامج من المدربين والإدارين كما حيا مجتمع منطقة الضيقة لحسن الاستقبال وكرم الضيافة.

وقدم الأستاذ محمد عوض أحمد عضو اللجنة العليا لمسار تاج الحافظين بوزارة التربية والتعليم الاتحادية والأستاذ سعد الصديق عبدالقادر من إدارة التدريب بمحلية بحري ومدارس تاج الحافظين بمنطقة الخليلة شرحاً وافياً لبرنامج نور البيان.

وأشارا إلى أن البرنامج استهدف عدد (٥٠) تلميذ وتلميذة من تلاميذ الصفوف من الرابع وحتى السادس من التلاميذ الذين لا يجيدون القراءة والكتابة وقد امتد المخيم لمدة (خمسة عشر) يوماً فقط تم فيها تعليم التلاميذ والتلميذات صوت الحروف وصورة الحروف وكتابة الكلمة والمدود بأنواعها والقراءة بطلاقة لآيات الذكر الحكيم.

هذا وقد شهد الحضور نماذج متقدمة للقراءة السليمة من التلاميذ والتلميذات، وجدت الإشادة من كل الحضور.

هذا وعلى ذات الصعيد وقف رئيس اللجنة العليا لمسار تاج الحافظين بولاية نهر النيل والقيادات التعليمية على تجربة مسار تاج الحافظين ونور البيان بعدد من مدارس الباوقة شملت مدارس العمارة الابتدائية بنين وبنات والجنوبية المختلطة والتي يتم فيها تحفيظ التلاميذ والتلميذات لعدد من الأجزاء من القرآن الكريم.