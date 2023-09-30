وزارة الصحة بغرب كردفان تستقبل لقاحات إضافية لتطعيم الأطفال

استقبل المدير العام لوزارة الصحة والتنمية الاجتماعية بغرب كردفان الدكتور عاطف ابراهيم أبوعنجة كميات مقدرة من اللقاحات المتنوعة للتطعيم. وأوضح المدير العام بأن هذه اللقاحات تضاف لقائمة الأدوية المهمة التي وفرتها الوزارة، مؤكدا أن هذه اللقاحات تؤمن جرعاتٍ كافيةً لتطعيم الأطفال خلال الوقت الراهن والشهور القادمة. وقد اشاد سيادته بوزارة الصحة الاتحادية والمنظمات الداعمة لكافة القطاعات الصحية. سونا

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