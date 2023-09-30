المريخ يخسر من الشباب التنزاني بهدف ويودع أبطال إفريقيا

خسر فريق المريخ السوداني من نظيره يانج أفريكانز “الشباب” التنزاني، يوم السبت، على ملعب كيجالي الرواندي، بهدف دون مقابل في منافسات ذهاب الدور التمهيدي الثاني من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بخسارة المريخ بهدفين دون مقابل. ليودع المريخ السوداني دوري أبطال افريقيا قبل الوصول لمرحلة المجموعات.

الخرطوم – “أخبار الخليج 365”