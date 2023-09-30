ليفربول يخسر في الوقت القاتل أمام توتنهام

حقق توتنهام انتصارا دراميا بنتيجة (2-1) على حساب ضيفه ليفربول، الذي أكمل اللقاء بـ9 لاعبين، مساء اليوم السبت، في قمة الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وافتتح هيونج مين سون التسجيل لتوتنهام في الدقيقة (36)، وعدل كودي جاكبو النتيجة لليفربول في الدقيقة (45)، وسجل جويل ماتيب بالخطأ في مرماه هدفا قاتلا للسبيرز في الدقيقة 90+6.

وتعرض ثنائي ليفربول كورتس جونز وديوجو جوتا للطرد في الدقيقتين 26 و70.بتلك النتيجة، رفع توتنهام رصيده إلى 17 نقطة ليرتقي إلى المركز الثاني، بينما تجمد رصيد ليفربول عند 16 نقطة في المركز الرابع.

وخطف توتنهام الانتصار في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع، بعدما فشل ماتيب في إبعاد عرضية أرضية، مسجلًا بالخطأ في مرماه، لينتهي اللقاء بفوز السبيرز (2-1).

كووورة