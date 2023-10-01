البرهان يأمر بفتح الجامعات والمدارس في المناطق الآمنة

أمر الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان القائد العام للقوات المسلحة السودانية ورئيس مجلس السيادة الانتقالي بفتح الجامعات والمدارس في المناطق الآمنة. كما أمر باستيعاب المُتضرِّرين من الحرب في الولايات المختلفة. صحيفة السوداني

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