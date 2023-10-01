البرهان يشيد بدور سلاح المدفعية في معركة الكرامة

حيا رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، شهداء القوات المسلحة والشعب السوداني الذين لبوا نداء الوطن دفاعا عن سيادته وعزته وكرامته.
وقال البرهان لدي مخاطبته ضباط وضباط صف وجنود سلاح المدفعية عطبرة أن المدفعية تمثل رأس الرمح في معركة الكرامة التي تقودها القوات المسلحة ضد مليشيا الدعم السريع المتمردة مشيداً بمجاهدات منتسبي سلاح المدفعية ودورهم المتقدم في الزود عن حياض الوطن مؤكدا حرص قيادة القوات المسلحة على الإهتمام بسلاح المدفعية من خلال ترقية وتطوير إمكانياته وتزويده بالتقنيات الحديثة.
وأضاف البرهان أن هذه الحرب فرضت علينا ولم نختارها مبينا أن هناك مجموعة تريد أن تبتلع السودان مؤكدا أن هذه الحرب وراءها أخوين يسعيان خلف مصالحهما الذاتية منوها إلي أن الدعاية التي قامت عليها الحرب دعاية كاذبة ومضللة . وقال ” نحن علي ثقة بالإنتصار في معركة الكرامة بفضل إلتفاف الشعب حول قواته المسلحة” .
وقال البرهان نحن ماضون نحو الإنتهاء من هذه الحرب وهذا السرطان الذي أصاب جسد الدولة وزاد قائلا “هذا الجيش جيش الوطن وليس هناك أي جهة أو حزب لديها سطوة عليه” وأشاد القائد العام للقوات المسلحة بمستوى الإستنفار الذي شمل معظم ولايات السودان من أجل الوقوف بجانب القوات المسلحة لنصرة إرادة الشعب السوداني في الحرية والسلام والعدالة.
وأبان القائد العام للقوات المسلحة أنه لا أحد يرفض السلام ولكن يجب أن يكون سلاما يحفظ للبلد كرامتها وعزتها وسيادتها.
سونا
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