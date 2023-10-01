وزارة الصحة تعلن عن استئناف العمل بمعاملات وإجراءات التوثيق والخبرة

إلحاقاً للإعلان السابق عن إستئناف العمل بمعاملات وإجراءات التوثيق والخبرة تعلن وزارة الصحة الاتحادية – السودان، عن فتح منافذ لمعاملات وإجراءات التوثيق والخبرة تسهيلاً للإجراءات في كل من : 1. ولاية نهر النيل – عطبرة: المكان: مباني الصندوق القومي للتأمين الصحي فرع ولاية نهر النيل مقابل الصندوق القومي للمعاشات – منطقة الحصايا. مكاتب تنمية الموارد البشرية – منسق ادارة الموارد البشرية بالولاية. 2. ولاية البحر الاحمر – بورتسودان: المكان: ادارة الصيدلة بوزارة الصحة – ولاية البحر الاحمر، مكاتب ادارة المؤسسات العلاجية الخاصة غرب مستشفى الأمير عثمان دقنة وشرق الصندوق القومي للإمدادات الطبية. مكاتب الإدارة العامة للشؤون المالية والادارية وزارة الصحة الاتحادية – منسق ادارة التوثيق والخبرة . 3. جمهورية مصر العربية – القاهرة: المكان: سفارة جمهورية السودان بالقاهرة – الدقي، نافذة إدارة التوثيق والخبرة بالسفارة. وذلك بدءاً من يوم الثلاثاء 3 من أكتوبر 2023م بكل المنافذ أعلاه. مواعيد العمل من الثامنة والنصف صباحاً وحتى الثانية عشر بعد الظهر . إعلام وزارة الصحة الاتحادية

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