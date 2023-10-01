«سرقة منظمة».. «الداخلية المصرية» تواصل ملاحقة «لصوص البطاطس» في العبور

واصلت وزارة الداخلية المصرية ملاحقة أفراد عصابة سرقة البطاطس من سيارات النقل، وهى في طريقها إلى سوق العبور، حيث أعلنت اليوم الأحد، عن ضبط 6 متهمين جدد، عقب ضبط 12 متهمًا قبل أسبوع، وتم إحالتهم إلى النيابة التي تولت التحقيق.

وأعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأحد: «استكمالًا لجهود الأجهزة الأمنية في ضبط التشكيلات العصابية مرتكبى وقائع سرقة السيارات النقل المحملة بالمواد الغذائية بأسلوب «المغافلة»، فقد أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن القليوبية قيام عناصر تشكيل عصابى مكون من 6 أشخاص تخصص نشاطهم الإجرامى في سرقة الثمار المحملة على سيارات النقل بأسلوب «المغافلة» عن طريق استقلالهم مركبات «تروسيكل» والسير خلف تلك السيارات مستغلين سير السيارات بسرعة منخفضة حال اقترابها من المنطقة الصناعية بدائرة قسم شرطة العبور وقطع الأجولة وسرقة بعض حمولتها».

وقالت: «عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتم بإرشادهم ضبط 6 مركبات «تروسيكل» دون لوحات معدنية المستخدمين في الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية».

وأوضحت الوزارة أن العصابة كان تستقل مركبات «تروسيكل»، وتسير خلف تلك السيارات مستغلين سير السيارات بسرعة منخفضة حال اقترابها من المنطقة الصناعية بدائرة قسم شرطة العبور ثم تقوم بقطع الأجولة وسرقة بعض حمولتها.

وتابعت أنه عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب السرقة وتم ضبط (مركبة «توك توك»- 5 مركبات «تروسيكل»- بدون لوحات معدنية) المستخدمين في الواقعة. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

المصري اليوم