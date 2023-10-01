شاهد بالفيديو.. مطرب سوداني يفشل في السيطرة على دموعه ويبكي بحرقة أثناء ترديده (نحلك يا قضية بدون صوت بندقية سودانا نادانا)

تعاطف عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي وبعض الفنانين مع زميل لهم وذلك بعد ظهوره في مقطع فيديو مؤثر تم تداوله على نطاق واسع.
وبحسب مقطع فيديو متداول رصده محرر موقع النيلين فقد ظهر الفنان الشاب محمد عادل (ود راوة), وهو يفشل في السيطرة على دموعه أثناء تقديمه وصلة غنائية بأحد المسارح خارج السودان.
https://www.facebook.com/reel/1503288667097127?mibextid=B7JvUZ
وبكى ود راوة بحرقة أثناء ترديده مقطع (نحلك يا قضية بدون صوت بندقية سودانا نادانا) من الأغنية الوطنية الشهيرة (بلدنا نعلي شانا).
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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