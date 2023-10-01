نشرت صفحات ومواقع عربية ومغربية صورة حديثة للمذيعة السودانية الحسناء ونجمة قناة سكاي نيوز عربية تسابيح مبارك خاطر. وظهرت مذيعة قناة النيل الأزرق والشروق والعربية السابقة بإطلالة أنيقة لفتت الأنظار وهي تتوشح بعلم دولة المغرب التي زارتها مؤخراً. وكانت المذيعة السودانية اللامعة قد سافرت إلى المغرب في تغطية إعلامية للقناة التي تعمل بها وذلك بعد كارثة الزلزال الذي ضرب إحدى المدن هناك. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصورة.. حسناء الإعلام السوداني تسابيح خاطر تخطف الأضواء وتلفت الأنظار بعد ظهورها وهي تتوشح بعلم المغرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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