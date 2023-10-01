هاجم ناشط سوداني معروف رئيس الوزراء السوداني السابق الدكتور عبد الله حمدوك, وذلك بعد التصريحات التي أطلقها مؤخراً وأثار بها الجدل. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد سخر الناشط علاء الدين يوسف علي من حمدوك ووصفه بالفاشل لأنه فشل في افتتاح أي مشروع طوال فترة تقلده منصب رئيس الوزراء. وقال الناشط أن ما فعلته المودل المثيرة للجدل آية أفرو بحملها “المقص” وافتتاح مطعم سوداني بحي غبيرة بالعاصمة السعودية الرياض, لم يفعله حمدوك الذي طالبه بالذهاب للراقصة الشهيرة حتى يتعلم منها حمل المقص. ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين فقد قامت آية أفرو بمشاركة حديث الناشط علاء الدين يوسف وردت عليه: (سؤال اسي انا الدخلني شنو في حمدوك والسياسة). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. ناشط سوداني معروف يسخر من “حمدوك”: (ما فعلته المودل آية أفرو لم تستطيع أن تفعله أنت طوال فترة حكمك وعليك أن تذهب إليها لتعلمك) وأفرو ترد: (انا الدخلني شنو في حمدوك والسياسة؟) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.