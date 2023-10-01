عادت نجمة السوشيال ميديا الشهيرة أمنية شهلي, لإثارة الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي ببلادها وذلك بعد مشاركتها صورة حديثة. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد ظهرت أمنية الشهيرة باسم “منوية” شهلي خلال الصورة وهي ممسكة بزوجها في لقطة يعود تاريخها للعام 2010. وكتب زوج أمنية على الصورة التي قامت بمشاركتها من حسابه: (ي سلام ياااخ بقلب في تلفوني لقيت الصورة دي رجعتني 13 سنه لي ورا الصوره دي قبل القسام وتالية والمثني). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصورة.. نجمة السوشيال ميديا أمنية شهلي تعود لإثارة الجدل بإطلالة مثيرة مع زوجها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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