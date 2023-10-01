سيمبا التنزاني يلحق بالشباب إلى مجموعات أبطال افريقيا

تخطى سيمبا التنزاني بصعوبة، عقبة ضيفه باور ديناموز الزامبي، بعد التعادل بنتيجة (1-1)، اليوم الأحد، في إياب دور الـ32 بدوري أبطال أفريقيا.
تقدم باور ديناموز بهدف سجله آندي بويلي في الدقيقة 17 من عمر المباراة، لكن سيمبا أدرك التعادل في الدقيقة 75.وتأهل سيمبا بشكل رسمي إلى مرحلة المجموعات بعدما تعادل خارج ملعبه أيضًا مع باور ديناموز في زامبيا بنتيجة (2-2).
وأصبح سيمبا الفريق رقم 12 الذي يضمن التأهل لمرحلة المجموعات بدوري الأبطال بعد الأهلي وبيراميدز المصريين والترجي والنجم الساحلي التونسيين والوداد المغربي.وصعد أيضًا سيمبا ويانج أفريكانز من تنزانيا، وجوانينج جالاكسي البوتسواني وميدياما الغاني وبيترو أتلتيكو الأنجولي ومازيمبي الكونغولي وماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي
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