بالصور.. الدفاع المدني الجزيرة ينقذ مواطناً سقط في بئر في ود مدني

ارشيف أنقذت فرق الدفاع المدني تحت إشراف العميد شرطة محمد الأمين النعيم مدير إدارة قوات الدفاع المدني بولاية الجزيرة، صباح الأحد مواطناً خمسينياً بعد سقوطه داخل بئر صرف صحي بودمدني. وتعود تفاصيل الحادث إلى تلقي غرفة عمليات الدفاع المدني بلاغا يفيد بسقوط احد المواطنين في بئر باحدي أحياء “مدني شرق” بمحلية مدني الكبرى نتيجة حصول انهيار داخلها. وبوصول فرق الدفاع المدني بقيادة ضابط بكامل تجهيزاتها الفنية للموقع تم الاطمئنان على ان المواطن لازال على قيد الحياة، وعلى الفور شرعت فرق الإنقاذ البري وبسرعة لانقاذه واخراجه من قاع البئر التي تبلغ عمقها ١٠ أمتار ، وبالفعل تم ذلك ونقله الى المستشفى لتلقي العلاج من الاصابات المتعددة التي تعرض لها، ليتم بعدها اتخاذ كآفة الإجراءات القانونية حيال الحادث بدائرة الاختصاص. ووجدت سرعة الاستجابة للبلاغ اشادة واستحسان مواطني المنطقة. المكتب الصحفي لشرطة السودان

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