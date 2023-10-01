مكافحة المخدرات ولاية سنار تضبط كمية من الكريمات المهربة

وتفيد متابعات (المكتب الصحفي للشرطة) ان الضبطية تعود تفاصيلها الي ضبط المتهم (ع ، م ) وبتفتيش سنجة الشمالي عثر بحوزته علي عدد (٧) كراتين من الكريمات المتعددة الإستخدامات عجز عن اثبات او تقديم ما يثبت ملكيتها ليتم فتح بلاغ في مواجهته تحت المادة (١٦) صيدلة وسموم.

من جانبه اشاد اللواء شرطة د. طارق الريح محمد الطيب مدير شرطة ولاية سنار بالدور الكبير الذي تبذله إدارة مكافحة المخدرات بالولاية في مكافحة هذه الآفة و للحد من الجريمة والمحافظة علي عقول الشباب ، حاثاً القوة علي المثابرة وبذل الجهد بسطاً للأمن والإستقرار والعمل علي تامين وتشديد الرقابة علي المعابر حتي يتم ضبط كل من تسول له نفسه المساس بأمن واستقرار الولاية.

المكتب الصحفي لشرطة السودان