والي الخرطوم: الأوضاع الصحية بالولاية مستقرة ومساعي لتوسع المواعين الصحية

أكد والي ولاية الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة إستقرار الأوضاع الصحية بالولاية وأن فرق التقصي بوزارة الصحة بالولاية تقوم بعمليات تقصى للوبائيات بما فيها حالات الإشتباه بالإسهالات المائية بشرق النيل. وقال الوالي إن الجولات الميدانية تهدف إلى معاينة عدد من المستشفيات والمراكز الصحية والمقار الجديدة، وذلك في إطار البحث عن مواعين لزيادة التغطية بالخدمات الطبية. وشملت الزيارة مركز صحي شروني بالحارة ١٩ الثورة للنظر في تكملة خدمات المركز ومباني المستشفى المقترح بالحاره ٢١ ومركز صحي الواحة شرق مربع ٧. ورافق الوالي في الزيارة دكتور محمود القائم مدير عام وزارة الصحة ودكتور محمد إبراهيم رئيس لجنة الطوارئ الصحية ودكتور سهيل عبد القادر مدير عام المستشفيات والمؤسسات العلاجية. ووجه الوالي بإكمال النقص في الأدوية المنقذة للحياة بهذه المراكز وتوفير المعينات للكوادر العاملة بهذه المراكز، خاصةً المتطوعين، مشيداً بالجهد المبذول من وزارة الصحة التي تحولت لإدارة للطوارئ الصحية في ظل الظروف الراهنة وتسعى للتواصل مع كافة العاملين في الحقل الصحي في المرافق العاملة على مستوى الولاية. سونا

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