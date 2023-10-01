انتظام تطعيم الأطفال بمحليات ولاية غرب كردفان بعد توقفه بسبب الحرب

انتظم تطعيم الأطفال الروتيني جميع محليات ولاية غرب كردفان بعد إنقطاعه لفترة بسبب ظروف الحرب، وذلك بعد وصول لقاحاتٍ متنوعة للولاية من ودمدني برفقة الطوف الأمني لحاكم إقليم دارفور. وأشاد الأستاذ جمال الدين محمد عثمان مستشار التحصين بمنظمة الصحة العالمية المقيم بالولاية بالجهود التي أسفرت عن وصول اللقاحات وفي مقدمتها وزارة الصحة والمتابعة اللصيقة لإدارة التحصين. وقال إن اللقاحات تشمل كل الأمراض التي يمكن الوقاية منها بالتطعيم، مؤكداً العزم على الوصول لكل الأطفال المستهدفين بالمدن والقرى البعيدة والرحل الذين يصعب الوصول إليهم رغم الظروف الأمنية والطبيعية الصعبة. كما أثني عثمان على كوادر التحصين الذين وصفهم بالجنود المجهولين، مثمناً حرصهم على القيام بعملهم رغم الظروف الإقتصادية والمعيشية التي يعيشونها، مبيناً أن عدداً من المحليات استلمت حصتها من اللقاحات وبدأت في عمليات التطعيم. وقد أشاد مستشار التحصين بمنظمة الصحة بجهود وزارة الصحة بالولاية والمركز ولجنة إسناد الوزارة وكل الجهات التي أسهمت في وصول اللقاحات، مناشداً جميع الآباء والأمهات بكل مناطق الولاية بضرورة تحصين أطفالهم وإيلاء الأمر الاهتمام الكبير. سونا

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