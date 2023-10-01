حملات مكثفة لإصحاح البيئة بمحلية سنجة

نفذت محلية سنجة حملات مكثفة لإصحاح البيئة بحي المزاد بسنجة في إطار حملاتها للقضاء على نواقل الأمراض منعاً لانتشار الأوبئة.

وثمنت الأستاذة فاطمة محمد عبد الحليم مدير الإدارة العامة للرعاية الصحية الأساسية، التي وقفت على الحملة، دور المدير التنفيذي للمحلية الداعم للحملات، مشيدةً بالمشاركة الكبيرة لمواطني حي المزاد في حملة الإصحاح البيئي، داعيةً مواطني الأحياء الأخرى لحذو حذوهم، لافتةً إلى أن هناك حراك ينتظم جميع المحليات إحترازاً وتحسباً لدخول حمى الضنك والكوليرا إلى الولاية، خاصة بعد ظهور حالات في ولايات الجوار.

من جهتها، أبانت الأستاذة هدى عبد الرحمن مدير الخدمات الصحية بمحلية سنجة أن الحملات القوية للإصحاح البيئي ومكافحة نواقل الأمراض تأتي في إطار التدابير الاحترازية لمنع وصول حمى الضنك، مبينةً أن هذه الحملات ستستمر كل جمعة وسبت من كل أسبوع في حي من أحياء مدينة سنجة ومدن وقرى الولاية المختلفة.